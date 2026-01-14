Bravo | Federico Poo Esteban e Santiago Oñate Verduzco nominati co-country manager

Da periodicodaily.com 14 gen 2026

Bravo, fintech internazionale specializzata nella gestione del sovraindebitamento, ha annunciato la nomina di Federico Poo Esteban e Santiago Oñate Verduzco come nuovi country manager per l’Italia. La scelta mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato italiano e a supportare la crescita delle attività locali. La collaborazione con i due professionisti si inserisce nella strategia di sviluppo e consolidamento dell’azienda nel nostro paese.

(Adnkronos) – Bravo, la fintech internazionale specializzata nella gestione, ristrutturazione e prevenzione del sovraindebitamento, annuncia la nuova nomina di due country manager per l’Italia: Federico Poo Esteban e Santiago Oñate Verduzco. In particolare, Poo Esteban sarà responsabile delle attività Commerciali, mentre Oñate Verduzco guiderà le operations, secondo un modello di governance a doppia leadership già . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

