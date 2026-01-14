Brasile gli animali dello zoo di Rio mangiano i ghiaccioli per il grande caldo
Durante le calde giornate dell’estate brasiliana, gli animali dello zoo BioParque di Rio de Janeiro hanno ricevuto ghiaccioli e dolciumi congelati, per aiutarli a mantenere la temperatura corporea. Questa misura, adottata dal parco, mira a garantire il benessere degli animali in condizioni di elevata temperatura, offrendo loro un sollievo temporaneo dal caldo intenso.
Gli animali dello zoo BioParque di Rio de Janeiro in Brasile, hanno ricevuto ghiaccioli e dolciumi congelati, mentre la città affrontava un’altra giornata di caldo torrido dell’estate brasiliana. Giaguari, scimmie e altri animali hanno ricevuto una dieta a base di ghiaccio preparata in base alle esigenze di ciascuna specie. Alcuni hanno ricevuto frutta congelata, mentre ad altri sono state offerte miscele contenenti sangue congelato. Un gruppo di scimmie ha ricevuto ghiaccioli all’anguria dai guardiani dello zoo. Un giaguaro ha cercato di pescare ghiaccioli di pollo macinato da un vassoio che galleggiava nella sua vasca d’acqua. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Chicago, prima neve per gli animali dello zoo di Brookfield
Leggi anche: Berlino, gli animali dello zoo ricevono i dolcetti di Natale
Brasile, gli animali dello zoo di Rio mangiano i ghiaccioli per il grande caldo - (LaPresse) Gli animali dello zoo BioParque di Rio de Janeiro hanno ricevuto ghiaccioli e dolciumi congelati, mentre la città affrontava ... stream24.ilsole24ore.com
Brasile, un'ondata di calore investe Rio de Janeiro: gelati e ghiaccioli per gli animali dello zoo - Informata la famiglia La vera storia di Eugenia Carfora, la preside della scuola Viviani interpretata su Rai1 da Luisa ... msn.com
In Brasile è stata scoperta una nuova rana minuscola dal colore arancione, chiamata Brachycephalus lulai. Il nome è dedicato al presidente Lula, per sottolineare quanto sia importante proteggere questi animali e il loro ambiente naturale. Questa rana vive sol facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.