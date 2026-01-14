Durante le calde giornate dell’estate brasiliana, gli animali dello zoo BioParque di Rio de Janeiro hanno ricevuto ghiaccioli e dolciumi congelati, per aiutarli a mantenere la temperatura corporea. Questa misura, adottata dal parco, mira a garantire il benessere degli animali in condizioni di elevata temperatura, offrendo loro un sollievo temporaneo dal caldo intenso.

Gli animali dello zoo BioParque di Rio de Janeiro in Brasile, hanno ricevuto ghiaccioli e dolciumi congelati, mentre la città affrontava un’altra giornata di caldo torrido dell’estate brasiliana. Giaguari, scimmie e altri animali hanno ricevuto una dieta a base di ghiaccio preparata in base alle esigenze di ciascuna specie. Alcuni hanno ricevuto frutta congelata, mentre ad altri sono state offerte miscele contenenti sangue congelato. Un gruppo di scimmie ha ricevuto ghiaccioli all’anguria dai guardiani dello zoo. Un giaguaro ha cercato di pescare ghiaccioli di pollo macinato da un vassoio che galleggiava nella sua vasca d’acqua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Brasile, gli animali dello zoo di Rio mangiano i ghiaccioli per il grande caldo

