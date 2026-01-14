Bozhinov Pisa è ora ufficialmente un nuovo difensore del club toscano. Dopo le anticipazioni, il comunicato del Pisa conferma l’accordo con Rosen Bozhinov, proveniente dall’Anversa. La firma rappresenta un passo importante per la squadra in vista della stagione, rafforzando la linea difensiva con un calciatore di esperienza. L’operazione si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive.

del club toscano, il calciatore arriva dall’Anversa L’accordo era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: Rosen Bozhinov è un nuovo giocatore del Pisa. La dirigenza dei Toscani ha consegnato al tecnico Alberto Gilardino un rinforzo di prospettiva per il pacchetto arretrato, prelevando il roccioso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bozhinov Pisa, adesso è ufficiale: Gilardino ha un nuovo difensore! Il comunicato

Leggi anche: Bozhinov Pisa, è fatta per il difensore dell’Anversa: altro colpo per Gilardino! Ecco chi è, la sua storia e l’identikit

Leggi anche: Palma Sampdoria, adesso è ufficiale! Il difensore arriva in prestito dall’Udinese: il comunicato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bozhinov Pisa è fatta per il difensore dell’Anversa | altro colpo per Gilardino! Ecco chi è la sua storia e l’identikit; Pisa ecco il secondo acquisto | Bozhinov è in città; Bozhinov è arrivato in città ieri la firma; Nuovo rinforzo è fatta per il giovane Bozhinov Occhi puntati sull’ex Verona Tengstedt.

Bozhinov Pisa, adesso è ufficiale: Gilardino ha un nuovo difensore! Il comunicato del club toscano, il calciatore arriva dall’Anversa - Il comunicato del club toscano, il calciatore arriva dall’Anversa L’accordo era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: Rosen Bozhin ... calcionews24.com