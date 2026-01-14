Bozhinov è arrivato in città ieri la firma

Ieri, presso le Officine Garibaldi, è stato ufficializzato il secondo acquisto del Pisa: Rosen Bozhinov, arrivato in città e firmato nel corso della giornata. L’arrivo del calciatore bulgaro rappresenta un passo importante nella composizione della rosa per la nuova stagione. La firma si è svolta in un contesto riservato, confermando l’intenzione del club di rafforzare la propria squadra con un nuovo elemento di esperienza.

È arrivato il secondo acquisto del Pisa. Circa all'ora di pranzo di ieri, presso la sede del club alle Officine Garibaldi, da un van nero è sceso Rosen Bozhinov. Il difensore bulgaro è arrivato dopo aver svolto nella giornata di martedì le visite mediche a Bologna. Sorridente e carico, Bozhinov si è prestato alla foto di rito prima di entrare in sede per porre la propria firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al giugno del 2030. Il difensore bulgaro (tre presenze con la propria nazionale) entra già nella storia del club, diventando il secondo calciatore più pagato dal Pisa: la dirigenza nerazzurra ha chiuso l'accordo con l' Anversa per il trasferimento a titolo definitivo a una cifra superiore ai cinque milioni di euro.

