Botteghe in centro storico Arriva un consulente per rilanciare il commercio

A Poggibonsi, nel centro storico, è stato approvato un progetto mirato a rilanciare le attività commerciali locali. La delibera di giunta ha sancito l’avvio di un piano di interventi con l’obiettivo di sostenere le botteghe e migliorare l’offerta commerciale. Un consulente sarà incaricato di accompagnare questa fase di rilancio, contribuendo a valorizzare il tessuto economico e a rafforzare la presenza delle attività nel cuore della città.

A Poggibonsi un piano per il rilancio delle attività commerciali del centro storico. In seguito a un'apposita delibera di giunta, è maturata l'approvazione del progetto. Per cercare di raggiungere tale obiettivo, un servizio è stato affidato a una società esterna, Promo Pa Fondazione, con sede a Lucca in viale Luporini. Una realtà, come spiega l'amministrazione attraverso l'Albo pretorio, "in possesso di comprovata esperienza nell'elaborazione di programmi per lo studio e la promozione in ambito socio economico". Un totale di 18mila 300 euro l'importo per il servizio mirato alla ripresa e al rafforzamento del settore con particolare attenzione al cuore antico di Poggibonsi e al suo tessuto commerciale dei vari comparti merceologici.

