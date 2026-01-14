Borgomanero ha accolto la fiamma olimpica | tra i tedofori anche l' allenatore del Milan Allegri

Borgomanero ha ospitato il passaggio della fiamma olimpica, inaugurando il percorso delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La fiaccola è partita questa mattina dalla città, coinvolgendo diversi portatori, tra cui anche l’allenatore del Milan, Allegri. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione del territorio, segnando l’inizio di un cammino che attraverserà il Lago d’Ort e il Lago Maggiore.

Anche Borgomanero ha accolto la fiamma olimpica.La fiaccola delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è infatti partita dalla città agognina nella mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio, nel suo viaggio verso il Lago d'Ort e il Lago Maggiore.I borgomaneresi hanno partecipato con.

