Bonus Fibra 2026 | fino a 200€ senza ISEE per portare internet veloce in casa tua Ecco come richiederlo

Il Bonus Fibra 2026 è un incentivo che permette di ottenere fino a 200 euro senza bisogno di certificazione ISEE, per migliorare la connessione internet domestica. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contribuendo alla digitalizzazione del paese. Ecco come richiederlo e quali sono i requisiti necessari per usufruirne.

L'Italia accelera sulla digitalizzazione con un nuovo incentivo destinato ai cittadini: il Bonus Fibra 2026, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo è chiaro: abbattere le barriere che impediscono a milioni di famiglie di accedere a una connessione internet a banda ultra-larga, rendendo la navigazione veloce una realtà concreta anche dove oggi è assente o inadeguata. Il provvedimento si inserisce in un pacchetto più ampio di misure per la digitalizzazione del Paese, annunciato nell'aprile 2025 durante il Tavolo Tlc presso Palazzo Piacentini.

