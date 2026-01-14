Bologna-Milan ufficiali data e orario della partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026

La Lega Serie A ha reso nota la data e l’orario ufficiali della partita tra Bologna e Milan, valida per la 23^ giornata della stagione 2025-2026. La sfida si svolgerà in una data e ora specificate e sarà trasmessa in diretta televisiva. Di seguito, tutte le informazioni aggiornate per seguire l’incontro tra le due squadre nel contesto del campionato di Serie A.

La Lega Serie A ha ufficializzato da poco data, orario e diretta tv delle partite della 23^ e della 24^ giornata di campionato: per Bologna-Milan tutto ok. Le informazioni su Milan-Como, invece, verranno rese note più avanti. Ecco perché. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bologna-Milan, ufficiali data e orario della partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 Leggi anche: Bologna-Cremonese, oggi il posticipo della 13esima giornata di Serie A 2025/2026: orario e dove vederlo Leggi anche: Gigolò per caso 2 - La sex guru: trailer, trama, data e orario di uscita della nuova stagione della serie italiana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Inter-Bologna: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica Serie A e arbitro; Inter-Bologna LIVE; Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali: novità in attacco, si rivede Jashari dal 1'. Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l’udienza per il ricorso al TAR andrà in scena nel maggio 2026 - Il club rossonero nel dicembre 2024 aveva depositato un ricorso contro la decisione del sindaco di Bologna di rinviare la gara per l’alluvione che aveva colpito la città nei giorni precedenti alla sfi ... calcioefinanza.it

UFFICIALE – Ecco la data di Bologna-Lazio di Coppa Italia. Col Milan… - All'appello manca ancora un ottavo di finale, quello tra Fiorentina e Como, per completare il quadro dei quarti di Coppa Italia. msn.com

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Rabiot subito titolare, anche Modric dal 1' - Le formazioni ufficiali e le scelte di Allegri e Italiano per il match tra Milan e Bologna, valido per la terza giornata di Serie A La Serie A torna in campo dopo la pausa nazionali: a San Siro il ... gianlucadimarzio.com

Tornano le partite allo Stadio Renato Dall’Ara: un’occasione speciale per condividere sport, passione e momenti di relazione. 18/01 | BOLOGNA - FIORENTINA 01/02 | BOLOGNA - MILAN 08/02 | BOLOGNA - PARMA 22/02 | BOLOGNA - UDINESE Vu facebook

[DOCUMENTI] Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l’udienza per il ricorso del club rossonero al TAR andrà in scena oltre un anno e mezzo dopo: è fissata per maggio 2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.