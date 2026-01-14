Bollette raccomandate e pacchi non recapitati | tanti i disservizi delle Poste a Bergamo
A Bergamo, numerosi cittadini segnalano disservizi delle Poste riguardanti bollette, raccomandate e consegne di pacchi. Nonostante ripetuti solleciti e richieste di intervento, le problematiche persistono. Giulia e Antonella, tra le più coinvolte, hanno deciso di condividere pubblicamente la loro esperienza, sperando in una risposta concreta. Questo articolo analizza la situazione e le eventuali soluzioni per migliorare il servizio postale nella zona.
Bergamo. Solleciti e segnalazioni sono state tante all’ordine del giorno alla Poste, ma dopo nessun risultato Giulia e Antonella, hanno deciso di rendere pubblico il loro disagio confidando in una soluzione. “Scriviamo questa lettera per portare alla luce un problema che ormai da tempo caratterizza la nostra via di residenza, Via Carducci, e altre zone della città di Bergamo. Sono infatti ormai mesi che siamo in balìa di numerosi disservizi postali. Ordini di vario genere, dai pieghi di libri a pacchi di altro tipo, spediti tramite Poste Italiane, spesso non vengono recapitati, o soltanto, nei casi più fortunati, dopo mesi di attesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
