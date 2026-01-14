Bloccato sulle scale a due passi da casa della ex

Un uomo è stato trovato sulle scale condominiali, a pochi passi dall’abitazione dell’expartner. La presenza non autorizzata ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto all’arresto. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le proprietà private e le restrizioni imposte dalle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

