Bloccato sulle scale a due passi da casa della ex

Da trentotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato sulle scale condominiali, a pochi passi dall’abitazione dell’expartner. La presenza non autorizzata ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto all’arresto. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le proprietà private e le restrizioni imposte dalle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

L’hanno trovato sulle scale condominiali, a pochi passi dalla casa della propria ex; peccato che lì lui non potesse starci in alcun modo e, quindi, la polizia ha fatto scattare le manette.È quanto successo nella serata di ieri, martedì 13 gennaio, a Bolzano. Gli agenti sono stati allertati dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Investito a due passi da casa, a Monza, Umberto Carieri muore dopo due giorni di agonia

Leggi anche: Menù completo per i bambini a solo 1 euro, è a due passi da casa tua

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Violenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia - Ha violentato una donna in strada, a due passi da Porta Capuana, in pieno centro storico di Napoli: ma l'intervento di una passante e di una guardia giurata ha evitato il peggio. fanpage.it

Furti da Giubileo, sventato un colpo a due passi da piazza San Pietro - Continuano i controlli nella capitale dove, da poco più di dieci giorni, è stato inaugurato il Giubileo 2025. fanpage.it

Salvare Auschwitz? mettendo in discussione la memoria del luogo

Video Salvare Auschwitz? mettendo in discussione la memoria del luogo

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.