Bloccato sulle scale a due passi da casa della ex
Un uomo è stato trovato sulle scale condominiali, a pochi passi dall’abitazione dell’expartner. La presenza non autorizzata ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto all’arresto. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le proprietà private e le restrizioni imposte dalle autorità per garantire la sicurezza di tutti.
L'hanno trovato sulle scale condominiali, a pochi passi dalla casa della propria ex; peccato che lì lui non potesse starci in alcun modo e, quindi, la polizia ha fatto scattare le manette.È quanto successo nella serata di ieri, martedì 13 gennaio, a Bolzano. Gli agenti sono stati allertati dalla.
