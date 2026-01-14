Black Cat il film non è mai stato realizzato perché | La protagonista trattata in modo orribile

Recentemente sono emerse online nuove informazioni riguardanti il progetto Sony dedicato a Black Cat, un film che non è mai stato realizzato. La motivazione principale risale al trattamento ritenuto inappropriato della protagonista, che ha portato alla definitiva cancellazione del progetto. Si tratta di un episodio che evidenzia le difficoltà e le sfide legate alla produzione di film legati all’universo Marvel, ancora oggi oggetto di molte incertezze.

Sono riemerse online alcune informazioni sullo scomparso progetto Sony dedicato a Black Cat, parte del più ampio - e spesso incerto - universo Marvel dello studio. Emergono nuovi retroscena sul film dedicato a Black Cat, cancellato dai programmi: secondo materiali interni, Sony aveva immaginato per Felicia Hardy un'origin story giudicata "terribile", con una trasformazione improvvisata durante una festa in costume. Il progetto, già fragile, sarebbe stato un disastro annunciato. Un'origin story da dimenticare per Black Cat Le speranze di vedere Black Cat protagonista di un film in solitaria sembrano ormai dissolte, ma nuovi dettagli stanno restituendo un ritratto ancora più chiaro di ciò che Sony aveva in mente nei primi anni 2020.

Black Cat: i dettagli del film scartato rivelano la “terribile” idea per le origini di Felicia Hardy - Scopri il film mai realizzato su Black Cat della Sony e gli storyboard che mostrano le origini di Felicia Hardy. cinefilos.it

