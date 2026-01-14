Bit di Milano restano 20 postazioni disponibili | riapre l' avviso per le imprese turistiche siciliane

Le imprese turistiche siciliane interessate a partecipare alla prossima edizione della Borsa Italiana del Turismo (BIT) possono ancora candidarsi. Restano infatti 20 postazioni disponibili per micro, piccole e medie imprese che desiderano promuovere i loro servizi e consolidare le relazioni nel settore. Questa è un'occasione per le aziende di valorizzare l’offerta turistica della Sicilia attraverso una partecipazione qualificata e mirata.

Le micro, piccole e medie imprese siciliane del settore turistico interessate a partecipare alla prossima edizione della Borsa italiana del turismo (Bit) avranno una nuova opportunità per presentare la loro candidatura. L'assessorato regionale del Turismo ha disposto la riapertura dei termini per.

