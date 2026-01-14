Big Band Bang! Didi e il suo viaggio spaziale al Teatro Ristori
Il Teatro Ristori riparte nel nuovo anno con una prima nazionale inserita nel filone per famiglie che unisce energia musicale, racconto e immaginazione. Domenica 18 gennaio pomeriggio, ore 17, andrà in scena Big Band Bang! Didi e il suo viaggio spaziale, spettacolo a firma di Elisabetta Garilli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Domenica 18 gennaio va in scena “Big Band Bang! Didi e il suo viaggio spaziale”, una prima nazionale che unisce musica jazz, narrazione e immagini rivolta a grandi e piccoli. #veronanetwork facebook
