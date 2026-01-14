Big Band Bang! Didi e il suo viaggio spaziale al Teatro Ristori

Da veronasera.it 14 gen 2026

Il Teatro Ristori riparte nel nuovo anno con una prima nazionale inserita nel filone per famiglie che unisce energia musicale, racconto e immaginazione. Domenica 18 gennaio pomeriggio, ore 17, andrà in scena Big Band Bang! Didi e il suo viaggio spaziale, spettacolo a firma di Elisabetta Garilli. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

