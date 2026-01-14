Durante la tappa di IBU Cup a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, l’Italia ha ottenuto un terzo posto nella gara di single mixed team. Daniele Cappellari e Linda Zingerle hanno rappresentato con successo la squadra azzurra, dimostrando buona forma in vista di futuri impegni, tra cui il circuito di Coppa del Mondo. La competizione conferma l’impegno e la crescita del biathlon italiano a livello internazionale.

L’Italia inaugura la tappa di IBU Cup di Brezno-Osrblie (Slovacchia) salendo subito sul podio. La formazione azzurra conquista infatti un brillante terzo posto nella single mixed team grazie alla prestazione di Daniele Cappellari e Linda Zingerle, quest’ultima pronta ora a raggiungere Ruhpolding per entrare nel circuito di Coppa del Mondo al posto di Rebecca Passler, visti i problemi di salute di quest’ultima. La vittoria è andata alla Svezia, trascinata dalla solidità di Melker Nordgren e Annie Lind (0+5), capace di precedere la Finlandia di Jaakko Ranta ed Erika Jankka (0+5). L’Italia ha chiuso la prova con un ritardo di 16?5 dai vincitori (0+6), confermando comunque un ottimo livello competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Daniele Cappellari e Linda Zingerle sul podio nella single mixed di IBU Cup a Brezno-Osrblie

