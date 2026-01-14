Bianca Berlinguer e Mauro Corona in onda con gli occhiali da sole | Chiedo scusa I dettagli

Nella prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, trasmessa ieri su Rete 4, Bianca Berlinguer e Mauro Corona sono apparsi in onda con gli occhiali da sole. Durante la trasmissione, Corona ha chiesto scusa per un episodio che ha attirato l’attenzione. Ecco i dettagli di questa prima puntata dell’anno.

Ieri, 13 gennaio, su Rete 4 è andata in onda la prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice si è presentata in studio indossando un paio di occhiali scuri. Un fatto curioso, subito chiarito dalla presentatrice stessa.Perché Bianca. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

