Bersani a DiMartedì nostalgia di Maduro? No ai dittatori ma

Nell’intervista a DiMartedì, Bersani ha affrontato il tema delle posizioni sulla politica internazionale, sottolineando l’importanza di condannare i regimi autoritari senza compromessi. Tuttavia, alcune dichiarazioni hanno sollevato osservazioni sulla possibile nostalgia di certi esponenti di sinistra per alleanze passate, spesso caratterizzate da scelte discutibili. Un confronto che invita a riflettere sul rapporto tra principi internazionali e interessi politici, senza rinunciare alla chiarezza e alla sobrietà.

Ascoltando certi personaggi della sinistra italiana viene sempre più il dubbio che dietro alla bandiera del "diritto internazionale" si nasconda una nostalgia canaglia per gli "amici di famiglia", a volte detti "compagni che sbagliano". E di sicuro, una antipatia nemmeno tanto nascosta per il nemico americano. A DiMartedì, nella prima puntata del 2026 dopo le vacanze di Natale, Giovanni Floris e i suoi ospiti affrontano ovviamente anche uno dei temi caldi di questo tribolatissimo inizio anno, il blitz americano a Caracas voluto da Donald Trump per disarcionare e rimuovere Nicolas Maduro. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45798407 Il dittatore chavista del Venezuela ha sempre avuto sponsor e sostenitori nel nostro Paese, proprio per la sua funzione anti-Usa e l'appartenere orgogliosamente al blocco anti-occidentale Russia-Cina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bersani a DiMartedì, nostalgia di Maduro? "No ai dittatori, ma..." Leggi anche: DiMartedì, a Bersani scatta l'insulto a Meloni: "Saltimbanchi" Leggi anche: DiMartedì, Bersani contro Meloni: "Non penso...", l'ultimo delirio

