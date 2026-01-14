Bergamo a sostegno del popolo iraniano la sindaca | La libertà riguarda ciascuno di noi

A Bergamo si è svolto un presidio di solidarietà con il popolo iraniano, promosso dal Centro culturale NuovoProgetto. Martedì 13 gennaio, alle 17 in piazza Matteotti, cittadini si sono riuniti per esprimere vicinanza e chiedere libertà, sottolineando che questa riguarda ciascuno di noi. La sindaca ha ribadito l’importanza di sostenere i diritti fondamentali e la libertà di tutti.

Bergamo. In 150 uniti al grido di "libertà a Iran" per dare sostegno a tutto il popolo. Si è tenuto martedì 13 gennaio il presidio proposto dal Centro culturale NuovoProgetto, alle 17 in piazza Matteotti, di fronte a PalaFrizzoni. Un messaggio di solidarietà da Bergamo nei confronti del popolo iraniano, insorto contro il regime teocratico e presidenziale degli ayatollah che, da troppo tempo, sta limitando la libertà nel paese del Medio Oriente. Uniti sotto lo striscione che riporta la scritta "Donna, vita, libertà" a Palazzo Frizzoni i manifestanti hanno solidarizzato con migliaia di uomini e donne iraniani e il profondo dissenso nei confronti del regime repressivo.

Bergamo, martedì 13 gennaio alle 17 presidio di sostegno al popolo iraniano - Avrà luogo martedì 13 gennaio il presidio di sostegno al popolo iraniano, organizzato dal Centro culturale NuovoProgetto. bergamonews.it

Orrore in Iran, Lega: sostegno al coraggioso popolo in rivolta contro regime islamico - “Di fronte all’orrore della repressione siamo al fianco del coraggioso popolo iraniano che protesta contro il regime islamico degli ayatollah, responsabile di migliaia di uccisioni, violenze e arresti ... ligurianotizie.it

Siamo in piazza Matteotti, a Bergamo. Anche la CGIL è qui, al presidio di sostegno al popolo iraniano, contro la repressione e il regime teocratico. Solidarietà a chi lotta per libertà e diritti. facebook

