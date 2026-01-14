Bentornata | la neve scende sulle montagne bresciane video

Le montagne bresciane si preparano a vivere un nuovo episodio invernale, con la neve che lentamente torna a coprire i versanti. Dopo una stagione finora caratterizzata da poche precipitazioni, questa riscoperta del manto bianco rappresenta un segnale di continuità per gli appassionati e per il territorio. Un’immagine che testimonia il cambiamento delle condizioni climatiche e l’arrivo di un periodo di maggiore attività invernale.

Dopo una stagione invernale che, fino a questo momento, si è mostrata piuttosto avara di fiocchi bianchi, la neve è tornata a farsi vedere e a scendere sulle montagne bresciane. Nella notte appena trascorsa, una nuova perturbazione ha portato precipitazioni nevose che hanno imbiancato i versanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

