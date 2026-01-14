Beni pubblici abbandonati nel degrado

La situazione dei beni pubblici abbandonati nel degrado rappresenta una questione di interesse pubblico. Recentemente, si è acceso un dibattito tra i rappresentanti di Noi Moderati e l’amministrazione comunale riguardo alle responsabilità nelle manutenzioni del patrimonio comunale. Il segretario cittadino Cristiano Gugliucci ha evidenziato le carenze in questo settore, sollevando dubbi sulla gestione e sulla cura delle proprietà pubbliche.

E' polemica tra Noi Moderati e l' Amministrazione. Il casus belli le manutenzioni del patrimonio comunale, le cui carenze vengono evidenziate dal segretario cittadino Cristiano Gugliucci. Già candidato sindaco, un anno e mezzo fa, con una lista civica, Gugliucci parla di "incuria e promesse mancate", addebitando all'Amministrazione "una precarietà diventata la cifra stilistica del quotidiano sassolese". Strade, segnaletica, edifici pubblici vittime di manutenzioni approssimative, aggiunge Gugliucci, sottendono una carenza di programmazione da parte di un'Amministrazione che "vive alla giornata, e non viene a capo nemmeno delle vicende che riguardano centri sportivi, spazi culturali e parchi che dovrebbero essere il cuore pulsante dell'aggregazione sociale versano troppo spesso in condizioni di semi-abbandono.

