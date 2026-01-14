Benevento voucher sportivi per i giovani | pubblicato avviso

Il Comune di Benevento ha pubblicato sul proprio albo pretorio online un avviso pubblico relativo ai voucher sportivi destinati ai giovani. Questi voucher consentono di accedere a attività sportive presso impianti convenzionati con il Comune. L’iniziativa mira a promuovere l’attività fisica tra i giovani, offrendo loro un supporto economico per praticare sport in strutture locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Benevento rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio online l’avviso pubblico per l’erogazione di voucher a favore dei giovani da spendere per attività sportive presso impianti sportivi convenzionati con il Comune di Benevento. L’avviso è consultabile al seguente indirizzo. Per partecipare al bando è necessario avere un’età inferiore ad anni 18, appartenere a nuclei familiari con un ISEE non superiore ad € 21.000,00 ed essere residenti nel Comune di Benevento. Coloro che sono interessati possono compilare il modello di domanda allegato all’avviso pubblico ed inoltrarlo, anche tramite la società sportiva presso la quale s’intende svolgere l’attività sportiva, entro le ore 23. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

