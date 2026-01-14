Benevento si conferma come il primo capoluogo campano a ottenere il riconoscimento di “Comune Plastic Free”, un traguardo raggiunto per il quinto anno consecutivo. L’assessore Rosa esprime soddisfazione per questo risultato, che testimonia l’impegno della città nella riduzione della plastica e nella tutela dell’ambiente. Il riconoscimento sottolinea l’importanza di pratiche sostenibili e di una gestione responsabile delle risorse, confermando l’impegno di Benevento verso un futuro più ecologico.

Tempo di lettura: 2 minuti Per il quinto anno consecutivo, la città di Benevento ottiene il prestigioso riconoscimento di “Comune Plastic Free”. Il premio nazionale, che certifica l’impegno concreto degli enti locali nella lotta contro l’inquinamento da plastica, premia ancora una volta il capoluogo sannita come modello di sostenibilità su scala nazionale. Un traguardo che non è frutto di iniziative isolate, ma di una strategia di lungo periodo, come sottolineato dall’ Assessore all’Ambiente Alessandro Rosa: “ Riconfermarsi per il quinto anno consecutivo non è un caso, ma la prova tangibile di un impegno messo in campo con costanza e visione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, unico capoluogo campano “plastic free”: la soddisfazione dell’assessore Rosa

Leggi anche: Benevento si conferma Plastic Free: è l’unico capoluogo campano

Leggi anche: “Plastic free 2025": Favara è l'unico comune agrigentino che ha ottenuto il riconoscimento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'ente idrico campano approva pacchetto di interventi strategici - Il comitato esecutivo dell'Ente idrico campano ha approvato oggi un articolato pacchetto di provvedimenti strategici che riguardano soprattutto interventi infrastrutturali. ansa.it

Questa borsa è un pezzo unico. Disegnata a Benevento, realizzata in pellami premium deadstock ritrovati in Toscana. La fodera interna comprata dal mercato di Ballarò, Palermo. Prodotta in un laboratorio di artigiani italiani in Toscana. Destinazione finale: Sv facebook