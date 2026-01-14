Benevento Commissione Attività produttive | ok pagamento tredicesime

Durante l'audizione presso la Commissione Attività produttive di Benevento, l'assessore Ambrosone ha confermato il pagamento delle tredicesime 2025. Inoltre, è stato ribadito l'impegno riguardo alla transizione Trotta-Air, in linea con le priorità di sviluppo e sostenibilità del territorio. La conferma rappresenta un passo importante per le aziende e i lavoratori locali, rafforzando la stabilità economica della regione.

Benevento. Alboino Greco: in audizione l'assessore Ambrosone conferma il pagamento delle tredicesime 2025 e impegno sulla transizione Trotta-Air.. Benevento, 14 gennaio 2025 – Il presidente dell'Attività produttive Alboino Greco ha ospitato stamane in Commissione l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone per trattare la questione del trasporto pubblico locale in città. "Abbiamo affrontato il tema, anzitutto delle spettanze ai lavoratori. L'assessore Ambrosone ha garantito che già nelle prossime ore sarà corrisposta la tredicesima mensilità dell'anno 2025 ai lavoratori, dopo la risoluzione della vicenda legata alla Dichiarazione unica di regolarità contributiva, la Trotta, sollecitata dal Comune procederà ai pagamenti.

