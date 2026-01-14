Belen Rodriguez trasloca con i figli | i motivi della scelta

Belen Rodriguez ha deciso di trasferirsi con i figli, optando per un cambiamento che segna una nuova fase della sua vita. La scelta deriva da motivi personali legati al desiderio di rinnovamento e stabilità. Questo passo rappresenta un tentativo di affrontare con serenità un momento di transizione, riflettendo l’importanza di adattarsi alle nuove esigenze familiari e di trovare un equilibrio tra vita privata e pubblica.

Belen Rodriguez è pronta a voltare pagina. La showgirl argentina sarebbe decisa a superare il momento difficile che sta vivendo, cambiando alcuni aspetti della sua esistenza. Il primo riguarda il luogo in cui vive: Belen avrebbe deciso infatti di traslocare insieme ai figli Luna Marì e Santiago. Belen Rodriguez cambia casa. Il ritorno dalle Maldive ha segnato un punto di svolta per Belen Rodriguez, decisa a iniziare con il piede giusto il nuovo anno. Come prima azione del 2026 infatti la showgirl argentina avrebbe scelto di traslocare, trasferendosi in una nuovissima casa. A svelarlo è Novella 2000 secondo cui Belen starebbe preparando tutto per spostarsi in un appartamento pronto ad accogliere lei e i figli Santiago, nato dal legame con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez trasloca con i figli: i motivi della scelta Leggi anche: Belen Rodriguez e l’intervista in pessime condizioni: lei svela i motivi Leggi anche: “Si trasferisce con i figli”. Belen Rodriguez, decisione presa: novità nella vita dell’argentina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Belen Rodriguez trasloca con i figli: i motivi della scelta - La showgirl argentina sarebbe decisa a superare il momento difficile che sta vivendo, cambiando alcuni aspetti della sua esistenza. dilei.it

Stefano De Martino trasloca, la crisi di Belen trasforma la sua vita - Stefano De Martino avrebbe fatto una richiesta importante dopo la confessione di Belen sul suo momento di fragilità ... ultimenotizieflash.com

«Belen sta facendo i bagagli per trasferirsi con i figli»: dove sarà la nuova casa - Di rientro dalle Maldive, dove ha trascorso Capodanno insieme a un gruppo di amici, la showgirl argentina sta ... msn.com

Non solo lavoro: la scelta privata di Belén che sorprende tutti

Belen Rodriguez facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.