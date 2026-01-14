Beautiful anticipazioni al 24 gennaio | tutti scoprono che Sheila è viva

Nelle puntate di Beautiful dal 19 al 24 gennaio, la scoperta che Sheila è viva rappresenta un momento cruciale per i protagonisti. Hope e Finn condividono con tutti questa notizia, cambiando gli equilibri della soap. L’evento apre nuove prospettive e svela dettagli importanti sulla trama, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Ecco un’anticipazione degli avvenimenti che segneranno questa settimana.

Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio. Sheila torna a casa e Hope e Finn raccontano a tutti che è ancora viva. Deacon (Sean Kanan) riporta finalmente Sheila (Kimberlin Brown) a casa e i due si concedono i primi, intensi momenti insieme. Parlano già di matrimonio e fanno progetti per il futuro, ma all’improvviso Sheila . 🔗 Leggi su 2anews.it

