Beats of Pompeii 2026 accoglie Charlie Puth in esclusiva per il sud Italia

Il festival Beats of Pompeii 2026 annuncia un evento esclusivo per il Sud Italia: il 24 luglio ospiterà Charlie Puth, artista di fama internazionale con oltre 35 miliardi di stream e nove singoli multi-platino. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei più influenti produttori e cantautori contemporanei, riconosciuto per le sue hit di successo e la sua versatilità artistica.

