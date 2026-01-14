Batte Sinner e vince un milione | chi è il dilettante del Million Dollar One Point Slam

Il Million Dollar One Point Slam è stato un torneo innovativo, disputato al meglio di un singolo punto. Inaspettatamente, è stato vinto da Jordan Smith, un dilettante di 29 anni, che ha conquistato un premio di oltre 570 mila euro. Smith ha anche superato Jannik Sinner, segnando una vittoria sorprendente in un evento senza precedenti nel mondo del tennis professionistico.

Un torneo unico nel suo genere visto che si giocava al meglio di un solo punto, il One Point Slam è stato vinto da uno sconosciuto dilettante che oggi è diventato ricco grazie a un milione di dollari australiani, l'equivalente di oltre 570mila euro: il suo nome è Jordan Smith, 29 anni, che ha sconfitto anche Jannik Sinner prima di continuare la sua cavalcata trionfale. Chi è Smith. Eppure, nel circuito, c'era già chi lo conosceva visto che in gioventù era considerato uno dei più promettenti tennisti australiani insieme a Cameron Norrie. Attualmente, come detto, è un tennista dilettante e lavora come maestro alla Castle Hill Tennis Academy, azienda gestita dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

