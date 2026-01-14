Bastonava la moglie le rubava soldi e non dava da mangiare ai bimbi

Un uomo di 32 anni di Capodistria è stato denunciato per violenza domestica, maltrattamenti e negligenza nei confronti dei figli. Secondo le indagini, avrebbe picchiato la moglie, rubato soldi e lasciato i bambini senza cibo. L’episodio ha portato all’intervento delle autorità, che hanno adottato le misure necessarie per tutelare le vittime e garantire la sicurezza familiare.

