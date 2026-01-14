Bassetti | Non bevete la pipì pratiche sconcertanti

Alcune persone praticano il consumo di pipì, attribuendogli scopi terapeutici o sessuali. Questa abitudine, tuttavia, solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sui rischi associati. È importante informarsi correttamente e affidarsi a fonti affidabili per evitare pratiche potenzialmente dannose. La consapevolezza e il rispetto delle evidenze scientifiche sono fondamentali per mantenere un approccio sicuro e responsabile alla salute e al benessere.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.