Bassetti | Non bevete la pipì pratiche sconcertanti
Alcune persone praticano il consumo di pipì, attribuendogli scopi terapeutici o sessuali. Questa abitudine, tuttavia, solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sui rischi associati. È importante informarsi correttamente e affidarsi a fonti affidabili per evitare pratiche potenzialmente dannose. La consapevolezza e il rispetto delle evidenze scientifiche sono fondamentali per mantenere un approccio sicuro e responsabile alla salute e al benessere.
"Ci sono persone che bevono la pipì, per scopi terapeutici o per pratiche sessuali. Sono rimasto abbastanza sconcertato. Le urine fanno male". Il monito arriva da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs San Martino di Genova. Per quanto possa sembrare scontato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: “Non bevete acqua nelle bottiglie”. L’allarme di Bassetti: gravi conseguenze
Leggi anche: Urinoterapia, Bassetti lancia l'allarme: i pericoli per chi beve la pipì
L'allarme di Bassetti sull'urinoterapia: "Nessun beneficio, solo pericoli" - A segnalare il fenomeno è l’infettivologo Matteo Bassetti che si dice "sconcertato" e lancia un allarme via social ... msn.com
Bassetti: "Non bevete la pipì, pratiche sconcertanti" - L’urinoterapia, ha sottolineato ancora Basssetti, è una medicina alternativa che sfrutta l’urina per presunti benefici su sistema immunitario, allergie e problemi della pelle, ma è priva di basi ... genovatoday.it
BASSETTI PIPI' Urinoterapia, Bassetti: “Bere la propria pipì è pericoloso, non c’è alcun beneficio” - Sui social e su internet circolano pratiche alternative che promettono presunti benefici, anche se prive di basi scientifiche ... statoquotidiano.it
“Perché non va bevuta”. L’allarme di Bassetti sull’acqua nelle bottiglie: cosa ha svelato il virologo facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.