Basket Venezia centra il poker di vittorie consecutive in EuroCup battendo lo Slask Wroclaw

L’Umana Reyer Venezia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva in EuroCup, battendo lo Slask Wroclaw 103-76 al Taliercio. Con questa prestazione, i veneti consolidano la posizione nel girone A e mantengono vive le speranze di qualificazione alla fase successiva. La squadra dimostra solidità e continuità, elementi fondamentali per proseguire il cammino in competizione europea.

L' Umana Reyer Venezia non concede scampo allo Slask Wroclaw in EuroCup! Gli oro-granata rispettano il fattore campo al Taliercio vincendo per 103-76 nella quattordicesima giornata del girone A, trovando così il poker di vittorie per continuare a rimanere nelle posizioni che contano e che valgono l'accesso alla seconda fase. Alessandro Lever protagonista al pari di Carl Wheatle con 19 punti, con 15 punti di Chris Horton e 14 di Denzel Valentine – Kadre Gray top scorer per i polacchi con 15 punti, con 12 punti equamente divisi tra Nunez e Sanon. Buon avvio della Reyer (5-2), con lo Slask che prende le misure e opera prontamente il sorpasso (5-7).

