Basket l’Umana Reyer Venezia centra il poker di vittorie consecutive in EuroCup battendo i polacchi dello Slask Wroclaw
L’Umana Reyer Venezia ottiene la quarta vittoria consecutiva in EuroCup battendo lo Slask Wroclaw al Taliercio con il punteggio di 103-76. La squadra dimostra solidità e continuità nel girone A, mantenendo posizioni favorevoli per la qualificazione alla fase successiva. Questo risultato conferma l’ottimo stato di forma e la determinazione dei veneziani nel percorso europeo.
L’ Umana Reyer Venezia non concede scampo allo Slask Wroclaw in EuroCup! Gli oro-granata rispettano il fattore campo al Taliercio vincendo per 103-76 nella quattordicesima giornata del girone A, trovando così il poker di vittorie per continuare a rimanere nelle posizioni che contano e che valgono l’accesso alla seconda fase. Alessandro Lever protagonista al pari di Carl Wheatle con 19 punti, con 15 punti di Chris Horton e 14 di Denzel Valentine – Kadre Gray top scorer per i polacchi con 15 punti, con 12 punti equamente divisi tra Nunez e Sanon. Buon avvio della Reyer (5-2), con lo Slask che prende le misure e opera prontamente il sorpasso (5-7). 🔗 Leggi su Oasport.it
