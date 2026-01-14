Basiglio autocisterna si ribalta sulla strada intercomunale 113 | traffico in tilt

Questa mattina a Basiglio si è verificato un incidente lungo la strada intercomunale 113, coinvolgendo un’autocisterna che si è ribaltata. L’evento ha causato significativi disagi alla circolazione tra Lacchiarella, Basiglio e Rozzano, con ripercussioni sul traffico locale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Basiglio (Milano), 14 gennaio 2026 – Questa mattina si è verificato un incidente che sta provocando forti disagi alla circolazione lungo la strada intercomunale 113, che collega Lacchiarella a Basiglio e Rozzano. Si tratta di un tratto particolarmente stretto, dove a stento riescono a transitare due auto affiancate e dove i mezzi pesanti non dovrebbero circolare. Un'autocisterna con rimorchio, nell'incrociare una fila di auto che procedeva in senso opposto, è finita sullo sterrato; il rimorchio si è quindi ribaltato nel fossato adiacente alla carreggiata. La Polizia locale di Basiglio è stata costretta a chiudere la Strada Comunale 113 sull'intero tratto, a partire dalla Provinciale 40 Binasca.

