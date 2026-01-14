Veronica Bartoli si presenta con parole semplici e sincere, sottolineando che non vende, ma apre le porte a chi desidera contribuire. Dopo l’articolo di ieri, in cui si riferiva alla possibile cessione del club entro il 2027, la famiglia Bartoli desidera chiarire la propria posizione e invitare eventuali interessati a collaborare, mantenendo un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti della storia e del futuro della squadra.

Veronica Bartoli rompe il silenzio dopo l’articolo uscito ieri sul nostro giornale dove abbiamo scritto che la famiglia, proprietaria della maggioranza del club biancorosso, è pronta a passare la mano entro il 2027. "Smentisco nel modo più categorico - si legge in una nota firmata da Veronica Bartoli - una presunta cessione della società da parte della famiglia Bartoli. Colgo anzi l’occasione per ribadire con chiarezza e senza equivoci il nostro impegno nel portare avanti la storia e la tradizione di questo Club, del quale sono presidente dal 2020. Sono sinceramente amareggiata e delusa dal diffondersi di voci prive di qualsiasi fondamento, che non fanno altro che danneggiare gravemente l’immagine della Pallacanestro Reggiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bartoli non vende, ma apre la porta: "Chi vuole aiutarci è benvenuto"

