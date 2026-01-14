Baroni post Roma Torino | Squadra in crescita il segreto è nel lavoro Poi svela una richiesta al Presidente

Dopo la partita Roma-Torino, l’allenatore granata Marco Baroni ha sottolineato l’importanza della crescita costante della squadra, affermando che il successo si costruisce sulla solidità delle fondamenta. In un suo intervento ai margini degli ottavi di Coppa Italia, Baroni ha evidenziato come il segreto sia nel lavoro quotidiano e ha avanzato una richiesta al Presidente, rinnovando l’impegno del club nel miglioramento continuo.

