Baroni post Roma Torino | Squadra in crescita il segreto è nel lavoro Poi svela una richiesta al Presidente

Da calcionews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita Roma-Torino, l’allenatore granata Marco Baroni ha sottolineato l’importanza della crescita costante della squadra, affermando che il successo si costruisce sulla solidità delle fondamenta. In un suo intervento ai margini degli ottavi di Coppa Italia, Baroni ha evidenziato come il segreto sia nel lavoro quotidiano e ha avanzato una richiesta al Presidente, rinnovando l’impegno del club nel miglioramento continuo.

Mister Marco Baroni dopo Roma Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata, il suo intervento ai margini degli ottavi di Coppa Italia Il segreto è nella crescita, o, per dirla con le esatte parole di Marco Baroni dopo Roma Torino: «Bisogna prima guardare la base, poi, pensare all’altezza». Intervenuto ai microfoni Mediaset ai margini del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

