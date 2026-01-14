Barman massacrato a morte c’è un altro arresto Movente shock

Un nuovo arresto si aggiunge al caso di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo ucciso il 29 dicembre nelle campagne di Mira. Le indagini, ancora in corso, cercano di fare luce sul movente di questa tragica vicenda, che ha sconvolto la comunità. La ricostruzione dei fatti si arricchisce di dettagli inquietanti, contribuendo a delineare il quadro di un episodio che ha scosso l’intera regione.

Il mosaico di ombre dietro l'esecuzione di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo freddato con un colpo alla tempia il 29 dicembre nelle campagne di Mira, si arricchisce di un capitolo inquietante. Al centro della scena resta Riccardo Salvagno, il vigile urbano attualmente dietro le sbarre, la cui fuga a Tenerife ha svelato i contorni di un presunto ricatto. A raccogliere la confessione più cruda è stato un amico residente in Spagna, al quale l'agente avrebbe rivelato il movente: "L'ho ucciso perché mi ricattava con un video in cui facevo sesso con un uomo. Sono stato sedato, drogato e ripreso".

