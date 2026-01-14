Un nuovo indagato si aggiunge al caso dell’omicidio del barista a Venezia. I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Spinea, sospettato di aver avuto un ruolo nell’uccisione di Sergiu Tarna, avvenuta il 31 dicembre scorso a Malcontenta di Mira. La vicenda coinvolge anche un vigile, già arrestato, che potrebbe essere collegato all’omicidio. La collaborazione delle forze dell’ordine prosegue per fare luce sui fatti.

C’è un nuovo nome nel registro degli indagati per il caso del barista ucciso. Un 38enne, residente a Spinea, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, perché ritenuto coinvolto nell’omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne freddato con un colpo di pistola alla tempia lo scorso 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira (Venezia), e che ha visto già finir in manette il presunto omicida, Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale. Il 398enne, con precedenti di polizia, è ritenuto responsabile, in concorso con altra persona già arrestata il 6 gennaio, dell’omicidio del giovane moldavo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barista ucciso a Venezia, arrestato anche il presunto complice del vigile accusato di omicidio

