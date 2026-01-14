Bari festeggia i 298 anni dalla nascita di Niccolò Piccinni | mostre incontri e spettacoli
Bari si prepara a celebrare il 298° anniversario della nascita di Niccolò Piccinni con un programma di eventi che include mostre, concerti e incontri. Dal 16 gennaio, la città rende omaggio al compositore nato nel 1728, offrendo occasioni di approfondimento e cultura dedicate alla sua figura e al suo contributo nel panorama musicale. Un appuntamento per conoscere meglio la vita e l’opera di uno dei protagonisti della storia musicale italiana.
Tre giorni di mostre, concerti e incontri per celebrare la figura di Niccolò Piccinni in occasione del suo 298esimo compleanno (è nato il 16 gennaio del 1728). Il calendario degli eventi è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta del Comune alla presenza dei partner che collaborano in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
