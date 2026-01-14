Secondo l’ultima indagine di Bankitalia, le aziende mostrano ottimismo crescente riguardo alla situazione economica generale, con miglioramenti nelle aspettative su inflazione e crescita. Questa analisi, condotta tra novembre e dicembre 2025, evidenzia segnali positivi per il quadro macroeconomico, offrendo un quadro più chiaro sulla ripresa economica del paese. I dati contrastano le recenti affermazioni politiche sulla situazione economica e sui salari, suggerendo un quadro più stabile rispetto al passato.

Migliorano i giudizi sulla situazione economica generale da parte delle aziende. Lo rileva la Banca d’Italia nell’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita condotta tra il 20 novembre e il 16 dicembre 2025. L’indagine è stata condotta tra le imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti. Anche i giudizi e le attese sull’andamento della domanda, sia interna sia estera, sono stati più favorevoli rispetto alla precedente rilevazione: con l’eccezione delle aspettative delle costruzioni. Notizie confortanti sull’aumento degli stipendi. Le attese sulla crescita a 12 mesi dei salari si collocano in media attorno al 2 per cento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bankitalia sbugiarda la sinistra su crescita e salari. Rampelli: “Con il governo Meloni è finita l’era della ‘decrescita felice'”

