Bambino picchiato con cucchiaio di legno | divieto di avvicinamento per i genitori disposto dal gip

Il Gip ha disposto un divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori di un bambino vittima di abusi. Un video ha mostrato un uomo che colpiva il bambino con un cucchiaio di legno, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi giudiziari per garantire la sicurezza e il benessere del minore.

“Chi sono io? Il padre. E mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io”. Queste sono le frasi che si sentono nel video di un uomo picchiare un bambino con un grosso cucchiaio di legno. Un contenuto che ha fatto scoppiare un caso ripreso dai giornali e diventato virale sui social. Adesso su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il divieto di avvicinamento ai genitori del bambino, già indagati per maltrattamenti aggravati in concorso. Il fatto era accaduto nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove gli agenti della squadra avevano fermato il 59enne ritratto nel filmato finito su TikTok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bambino picchiato con cucchiaio di legno: divieto di avvicinamento per i genitori disposto dal gip Leggi anche: Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno: disposto il divieto di avvicinamento per i genitori Leggi anche: Catania, bimbo picchiato con un cucchiaio di legno: scatta il divieto di avvicinamento per i genitori Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno: divieto di avvicinamento per genitori; Picchiato dal papà col cucchiaio di legno, posta il video su Tik Tok. Ora l’uomo è indagato; Bambino picchiato con cucchiaio di legno dal compagno della madre, il video virale e la decisione del Gip; Picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno, il video diventa virale: fermato un 59enne. «Maltrattava anche le altre tre figlie più piccole». Bambino picchiato col cucchiaio di legno: disposto il divieto di avvicinamento per i genitori - Nelle giornate del 12 e del 13 gennaio scorsi, su delega della Procura, personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, emessa da ... gazzettinonline.it

Il video del bambino picchiato con il cucchiaio di legno, divieto di avvicinamento per genitori: «Lividi e segni di violenza» - Gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento, disposto dal gip etneo, a carico della coppia di genitori del bimbo di 11 anni, picchiato con un cucchiaio ... ilmattino.it

Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno: divieto di avvicinamento per genitori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno: divieto di avvicinamento per genitori ... tg24.sky.it

Bambino picchiato: divieto di avvicinamento per i due genitori Il quadro indiziario emerso sarebbe di ripetute violenze. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare per entrambi e non esclude il ricorso #IoSeguoTgr #TgrSicilia #Rai3 facebook

Bambino picchiato dal padre, Gabriella Marano: "È possibile che la mamma stesse filmando per poter poi denunciare il fatto". Cosa ne pensate #DentrolaNotizia x.com

