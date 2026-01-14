Balocco-Ferragni tutte le tappe del pandoro-gate
Il caso del pandoro "Pink Christmas", che ha visto Chiara Ferragni e l'ad della società Balocco indagati per truffa aggravata da minorata difesa è esploso mediaticamente il 14 dicembre 2023, quando è stata resa nota la sanzione comminata dall'AgCm alle due società riconducibili all'influencer e all'azienda dolciaria di Fossano. Tuttavia, per capire come si è arrivati alla sanzione bisogna fare un salto indietro al gennaio 2023, quando la prima a sollevare dubbi sulla vicenda fu Selvaggia Lucarelli. La prefazione di questa vicenda parte proprio da una intuizione della giornalista, che per prima ha scorto nella narrazione dell'operazione benefica qualche lacuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Chiara Ferragni risarcirà un'anziana che aveva comprato il pandoro Balocco con 500 euro
Leggi anche: Morgese su Chiara Ferragni prima del Pandoro Gate: “Pensava solo ai soldi, voleva le regalassi le mie quote”
Balocco-Ferragni, tutte le tappe del "pandoro-gate" - Gate" di Chiara Ferragni, tra iscrizoni del registro degli indagati, ricorsi e follower persi ... msn.com
Pandoro-gate, tutte le tappe della vicenda che ha travolto Chiara Ferragni - Sotto processo le operazioni “Pink Christmas” Balocco e le uova Dolci Preziosi: lo scoppio del caso, le scuse sui social, la crisi reputazionale ... affaritaliani.it
Una vicenda, quella in cui è rimasta coinvolta la regina delle influencer, che ha riscritto le regole della beneficenza “legata al prodotto” - Una vicenda, quella in cui è rimasta coinvolta la regina delle influencer, che ha riscritto le regole della beneficenza “legata al prodotto” ... lasicilia.it
Chiara Ferragni è stata assolta per il caso PANDORO GATE
Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua Dolc facebook
"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.