balocco ferragni tutte le tappe del pandoro gate

Il caso del pandoro "Pink Christmas", che ha visto Chiara Ferragni e l'ad della società Balocco indagati per truffa aggravata da minorata difesa è esploso mediaticamente il 14 dicembre 2023, quando è stata resa nota la sanzione comminata dall'AgCm alle due società riconducibili all'influencer e all'azienda dolciaria di Fossano. Tuttavia, per capire come si è arrivati alla sanzione bisogna fare un salto indietro al gennaio 2023, quando la prima a sollevare dubbi sulla vicenda fu Selvaggia Lucarelli. La prefazione di questa vicenda parte proprio da una intuizione della giornalista, che per prima ha scorto nella narrazione dell'operazione benefica qualche lacuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

