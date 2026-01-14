Craig Butler, agente di Leon Bailey, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione del suo assistito nella partita di Coppa Italia contro il Torino. Bailey, alla sua prima titolare con la Roma, ha dimostrato di fare la differenza con un assist decisivo. Un risultato che mette in evidenza il valore del giocatore e la crescita della squadra, sottolineando l’importanza di un contributo concreto in campo.

Parole forti e messaggio chiaro. Craig Butler, agente di Leon Bailey, ha celebrato la prestazione del suo assistito dopo la gara di Coppa Italia contro il Torino, in cui il giamaicano ha firmato un assist nella sua prima vera uscita da titolare con la Roma. Attraverso un video pubblicato sui social, Butler ha sottolineato il valore del giocatore anche oltre il ruolo: “Leon Bailey è andato alla Roma. Ha avuto molti infortuni, come tanti grandi esterni esplosivi nella storia del calcio, ad esempio Arjen Robben. Ma non è mai stato abbattuto”. Poi il passaggio tecnico: “Contro il Torino ha giocato fuori posizione, da attaccante e non da ala, eppure ha trovato il modo di incidere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bailey convince, l’agente esalta la Roma: “Fa la differenza”

