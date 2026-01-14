Bagno in acqua gelata | così sfidiamo la natura

Il bagno in acqua gelata rappresenta una sfida alla natura e alle proprie capacità. Entrare nell’Adriatico a gennaio, con le temperature più basse, è un modo per testare la propria resistenza e volontà. Questa pratica, sempre più diffusa, invita a confrontarsi con i limiti personali e a scoprire i benefici di un’esperienza che richiede coraggio e determinazione.

Entrare nell' Adriatico in gennaio con le basse temperature, per dimostrare che le sfide si possono vincere e che mettendosi sempre alla prova si ottengono migliori risultati. E' lo spirito col quale il cinquantaseienne avvocato ferrarese Davide Conti, la laureata ed impiegata nel settore museale Giulia Migliardi e il laureato e cancelliere del Tribunale di Ferrara Gioacchino Di Garbo sabato scorso si sono immersi nelle fredde acque del Lido delle Scacchi. Un'esperienza che provano dal 2018 e nata anche da altre simili prove nel Trentino. "Se il cervello comanda credo si possano affrontare prove all'apparenza insuperabili - dice Conti maestro di arti marziali da oltre 30 anni - questa iniziativa è nata per caso ma ci piace sempre più, rimaniamo immersi una manciata di minuti e siamo seguiti per evitare imprevisti, pochi non lo facciamo da sprovveduti.

