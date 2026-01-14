Back To ' 80s - Nuna Shoesmith & Roberto Fiorucci al Salotto in Musica

Riprende la collaborazione tra il Ristorante Salotto Belvedere di Bracciano e l'Associazione Mujic con l’evento “Back To ’80s”. Questa volta, protagonisti saranno Nuna Shoesmith e Roberto Fiorucci, artisti versatili che porteranno le atmosfere degli anni ’80 attraverso un’esibizione musicale di soul, offrendo un momento di ascolto raffinato e coinvolgente in un ambiente accogliente.

Nel nuovo anno riprende la collaborazione tra il Ristorante Salotto Belvedere di Bracciano e l'Associazione Mujic e questa volta si ritorna agli anni ’80 con Nuna Shoesmith & Roberto Fiorucci, due artisti poliedrici ed eclettici che vi coinvolgeranno con le loro note musicali a ritmo di soul. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: "Back to the 80's vol.3" - Monia & the Saints Band al Trend-Up Leggi anche: "Back to the Garage", musica live a Il Cantiere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. This Saturday Re - Opening 2026 with @swaggamiofficial @davidecasacci @r.reymusic @bruno_bentivogli SWAGGAMI IS BACK Sabato 17 Gennaio riapre la stagione 2026 NUMA club con il format più hot del momento L’OFFICIAL PARTY facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.