Back To ' 80s - Nuna Shoesmith & Roberto Fiorucci al Salotto in Musica

Da romatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende la collaborazione tra il Ristorante Salotto Belvedere di Bracciano e l'Associazione Mujic con l’evento “Back To ’80s”. Questa volta, protagonisti saranno Nuna Shoesmith e Roberto Fiorucci, artisti versatili che porteranno le atmosfere degli anni ’80 attraverso un’esibizione musicale di soul, offrendo un momento di ascolto raffinato e coinvolgente in un ambiente accogliente.

