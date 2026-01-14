Bachanale al Teatro Ghione il 14 gennaio

Il 14 gennaio al Teatro Ghione si terrà Bachanale, uno spettacolo musicale dedicato alle opere di Bach. Il M° Mario Margiotta proporrà un format originale e innovativo, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e rispettosa delle composizioni originali. Un’occasione per riscoprire le melodie immortali di Bach in un contesto sobrio e curato, apprezzato sia dal pubblico che dalla critica.

Un viaggio centrifugo nella musica di Bach che farà innamorare delle sue composizioni immortali. Il M° Mario Margiotta presenterà uno spettacolo musicale con un format originale e anticonformista, molto apprezzato dal pubblico e dalla critica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bachanale al Teatro Ghione il 14 gennaio Leggi anche: Teatro Ghione: Bachanale Leggi anche: Giorgio Marchesi in "Il fu Mattia Pascal" al Teatro Ghione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bachanale, viaggio centrifugo nella musica di Bach; BACHANALE, viaggio centrifugo nella musica di Bach mercoledì 14 gennaio Teatro Ghione; Bachanale al Teatro Ghione con Mario Margiotta tra musica e ironia; Bachanale: al teatro Ghione di Roma un viaggio nella musica di Bach -. Teatro Ghione: Bachanale - Al Teatro Ghione di Roma, mercoledì 14 gennaio, AncheCinema, presenta, Bachanale, viaggio centrifugo nella musica di Bach, spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta. funweek.it

Bachanale al Teatro Ghione con Mario Margiotta tra musica e ironia - Uno spettacolo che reinventa Johann Sebastian Bach tra pianoforte, racconto e divulgazione con una formula anticonformista e coinvolgente ... rainews.it

Bachanale, viaggio centrifugo nella musica di Bach - Bachanale è uno spettacolo che mescola rigore, genialità e tanta ironia per dimostrare che Bach non è noioso. romatoday.it

Bachanale | Viaggio centrifugo nella musica di Bach | Teatro Ghione facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.