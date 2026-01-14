La mascotte Drag8 della Carrarese calcio ha subito danni significativi, in particolare alla testa, rendendone temporaneamente impossibile l’uso. Calciatori e tifosi dovranno attendere il ripristino prima di rivedere la mascotte in azione. La squadra si impegna a risolvere la situazione nel minor tempo possibile, mantenendo l’affetto e il sostegno dei propri supporter.

Calciatori e tifosi per un po’ dovranno fare a meno del Drag8, la mascotte della Carrarese calcio. Il costume nei giorni scorsi ha subito ingenti danni, in particolare alla testa. Danni causati da qualcuno che ha indossato il costume senza permesso e senza le dovute attenzioni. Un qualcuno di cui non si conosce l’identità ma che ha fatto un bel danno al pupazzo, custodito dentro lo stadio dei Marmi. Non solo, gli autori del vandalismo hanno anche rubato la sciarpa della Carrarese calcio che indossa la mascotte quando scende in campo per incitare i calciatori. Probabilmente qualcuno si è introdotto all’interno dello stadio e una volta arrivato davanti al costume ha deciso di indossarlo e vestire i panni del mitico Drag8, non sapendo che si tratta di una maschera delicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurri, devastato il Drag8. La mascotte manomessa

Leggi anche: Vandali a Perdifumo, manomessa l'illuminazione pubblica: la denuncia

Leggi anche: "Manomessa la cavigliera elettronica". Arrestato l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Azzurri, devastato il Drag8. La mascotte manomessa.

Primo tempo da incubo per il Napoli al Maradona: gli azzurri in svantaggio di due gol all'intervallo. Per l'Hellas in gol Frese e Orban #napoli #verona #ilmattino - facebook.com facebook