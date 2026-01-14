Avvocato trovato morto in hotel a Carpegna era da poco tornato da Cuba

Un avvocato di Rimini, Paolo Morri, è stato trovato morto in un hotel a Carpegna. Dopo un viaggio a Cuba, il suo corpo è stato trasferito presso la camera mortuaria dell’Ospedale Santa Croce di Fano. Sarà l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria a determinare le cause del decesso. La vicenda è ora oggetto di indagine per chiarire le circostanze della morte.

Rimini, 14 gennaio 2026 – Sarà l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria a chiarire le cause della morte di Paolo Morri, 65 anni, avvocato di Rimini, il cui corpo è stato messo a disposizione degli inquirenti e trasferito presso la camera mortuaria dell’Ospedale Santa Croce di Fano. Gli accertamenti medico-legali serviranno a confermare l’ipotesi di un decesso per cause naturali, al momento ritenuta la più probabile. Nessun segno di violenza. Nella stanza in cui l’uomo alloggiava non sono stati rilevati segni di violenza né elementi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre erano presenti alcuni farmaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avvocato trovato morto in hotel a Carpegna, era da poco tornato da Cuba Leggi anche: Trovato morto vicino alle scale d'emergenza del policlinico, era scomparso da casa da tre giorni Leggi anche: Trovato morto sui binari da una pendolare a Viareggio: ferite su testa e fianco, Davide Viola era lì da giorni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Paolo Morri, l'avvocato trovato morto nella stanza d’hotel: diceva di essersi ammalato di Dengue a Cuba; Giugliano, ufficiale anche l’arrivo dal Vicenza di Stefano Cester; Thailandia, treno deraglia dopo il crollo di una gru: almeno 22 morti e decine di feriti; Napoli, sorpreso con la droga: arrestato dalla polizia un 27enne. Paolo Morri, l'avvocato trovato morto nella stanza d’hotel: diceva di essersi ammalato di Dengue a Cuba - Paolo Morri di 65 anni, noto avvocato di Rimini dello studio omonimo, è stato trovato morto, ieri mattina, verso le 9. ilmattino.it

Morto in hotel a Carpegna avvocato riminese - È stato trovato morto nella mattinata di ieri, intorno alle 9, Paolo Morri, 65 anni, noto avvocato di Rimini, rinvenuto in una camera dell’Hotel Ulisse, a ... chiamamicitta.it

Il dramma di Paolo, l'avvocato trovato morto nella stanza d’hotel vicino Pesaro: diceva di essersi ammalato di Dengue a Cuba facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.