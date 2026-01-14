Autovelox illegali scomparso il perito chiave dell’indagine | giallo su Antonio Menegon
È scomparso il perito Antonio Menegon, figura chiave nell’indagine sugli autovelox illegali. Atteso a Cosenza per testimoniare contro dispositivi non omologati, il consulente si è improvvisamente allontanato dal suo studio di Rosà, sollevando dubbi e interrogativi sul prosieguo dell’inchiesta. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini su sicurezza stradale e conformità delle apparecchiature di rilevamento della velocità.
Il consulente era atteso a Cosenza per testimoniare contro i dispositivi non omologati, ma è sparito dal suo studio di Rosà. La battaglia anti autovelox e i sospetti intorno alla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Antonio Menegon, il perito anti-autovelox scomparso nel nulla: l'auto bruciata e le testimonianze scomode
Leggi anche: Il giallo di Antonio Menegon, l'ingegnere "anti-autovelox" scomparso nel nulla: le chiavi e il cellulare erano in ufficio, il pc lasciato acceso
Antonio Menegon, il giallo del perito no-velox scomparso nel Vicentino: in un video sale su un furgone; Scomparsa Antonio Menegon: la Procura ipotizza il rapimento, doveva testimoniare a Cosenza.
Antonio Menegon, il perito anti-autovelox scomparso nel nulla: l'auto bruciata e le testimonianze scomode - L'ingegnere aveva svolto per la Procura di Cosenza numerose analisi tecniche che hanno portato al sequestro di apparecchi per il rilevamento della velocità in vari Comuni. today.it
Antonio Menegon, sparito il perito che ha contribuito a spegnere centinaia di autovelox - E' un vero e proprio giallo la sparizione di Antonio Menegon, il super perito che ha contribuito allo spegnimento di centinaia di autovelox. auto.everyeye.it
Scomparso il “paladino” che combatte contro gli autovelox irregolari - Dallo scorso 2 gennaio non si hanno più notizie dell’ingegnere veneto che da anni combatte contro gli autovelox non omologati diffusi in Italia ... virgilio.it
Cose che non trovate da altre parti: autovelox (senza “trucchi” illegali) e ospedali nuovi di zecca a Milano A Milano c’è un paradosso che si ripete: si corre per arrivare in orario e poi ci si ferma di colpo davanti a due cose che non perdonano: un autovelox e un facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.