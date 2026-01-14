Autovelox illegali scomparso il perito chiave dell’indagine | giallo su Antonio Menegon

È scomparso il perito Antonio Menegon, figura chiave nell’indagine sugli autovelox illegali. Atteso a Cosenza per testimoniare contro dispositivi non omologati, il consulente si è improvvisamente allontanato dal suo studio di Rosà, sollevando dubbi e interrogativi sul prosieguo dell’inchiesta. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini su sicurezza stradale e conformità delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

Antonio Menegon, sparito il perito che ha contribuito a spegnere centinaia di autovelox - E' un vero e proprio giallo la sparizione di Antonio Menegon, il super perito che ha contribuito allo spegnimento di centinaia di autovelox. auto.everyeye.it

Scomparso il “paladino” che combatte contro gli autovelox irregolari - Dallo scorso 2 gennaio non si hanno più notizie dell’ingegnere veneto che da anni combatte contro gli autovelox non omologati diffusi in Italia ... virgilio.it

