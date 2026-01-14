Autocarro rubato ritrovato in una cava tra Ruvo e Bitonto | la scoperta delle Guardie Campestri
Le Guardie Campestri hanno individuato un autocarro rubato, nascosto in una cava calcarea abbandonata tra Ruvo di Puglia e Bitonto. La scoperta si inserisce nelle attività di controllo e tutela del territorio, contribuendo alla lotta contro i reati ambientali e contro il patrimonio. L’intervento evidenzia l’importanza della vigilanza sul territorio e delle operazioni di recupero in aree dismesse.
Un autocarro rubato è stato ritrovato nascosto all’interno di una cava calcarea abbandonata al confine tra Ruvo di Puglia e Bitonto. Il mezzo si trovava in località Parco Bove, ai margini della cava, ed è stato individuato durante un controllo di routine dalle Guardie Campestri di Ruvo.Mezzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Autocarro rubato ritrovato in una cava tra Bitonto e Ruvo.
