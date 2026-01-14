Auto in fiamme nei pressi di parco 2 Giugno | illeso il conducente

Un veicolo ha preso fuoco questa afternoon in via della Costituente, vicino al parco 2 Giugno a Bari. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. L’incidente ha causato momenti di tensione, ma non ci sono stati altri danni o feriti. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause dell’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Momenti concitati si sono vissuti questo pomeriggio a Bari, dove un'auto ha preso fuoco mentre era in marcia in via della Costituente, a pochi metri dal parco 2 Giugno. L'allarme è scattato quando erano da poco passate le 15. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate.

Bari, auto va a fuoco: paura a pochi metri da parco 2 Giugno. Il conducente soccorso dal 118 - Provvidenziale l’intervento di vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto le fiamme: sarebbero partite dal motore alimentato a gas ... msn.com

Auto alimentata a gas, in fiamme vicino largo due giugno, viale Einaudi, via Costituente. State attenti. facebook

