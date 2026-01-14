Auto di lusso chiesto l' arresto dei quattro indagati

La procura di Latina ha avanzato richiesta di arresto per quattro persone, tra cui Alessandro Agresti, nell’ambito di un’indagine su auto di lusso. Le accuse principali sono autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L'inchiesta mira a chiarire eventuali illeciti legati al riciclo di denaro e alla gestione di veicoli di alto valore. La decisione sulla misura cautelare sarà presa nelle prossime ore.

La procura di Latina chiede la misura cautelare in carcere per Alessandro Agresti e le altre tre persone coinvolte nell'inchiesta che ipotizza i reati di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo che nei giorni scorsi ha già. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

