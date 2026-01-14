Australian Open 2026 tre azzurri volano al turno decisivo delle qualificazioni Out Passaro e Cinà

Tre tennisti italiani avanzano al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open 2026, mentre Passaro e Cinà sono stati eliminati. Giulio Zeppieri, Stefano Travaglia e Francesco Maestrelli hanno superato con successo il secondo turno, avvicinandosi al main draw del torneo. Questo passaggio rappresenta un passo importante per la rappresentativa italiana nel prestigioso torneo australiano.

Saranno tre gli azzurri che disputeranno il match decisivo per approdare al tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: Giulio Zeppieri, Stefano Travaglia e Francesco Maestrelli superano il secondo turno delle qualificazioni, ostacolo che si rivela insormontabile, invece, per Francesco Passaro e Federico Cinà. Giulio Zeppieri rimonta ed elimina la testa di serie numero 5, lo statunitense Brandon Holt, dopo due ore e mezza di battaglia con lo score di 6-7 (4) 7-5 6-4, e sfiderà il nipponico Rei Sakamoto per un posto nel main draw. Nel primo set Zeppieri cancella due palle break nel terzo game, poi non ne sfrutta una nel sesto ed un'altra nell'ottavo gioco.

